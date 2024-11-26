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В Атырау от сибирской язвы погибли еще две коровы

Сибирская язва в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 18:17 фото пресс-службы акима области
На сегодня в Атырау зарегистрировано три случая гибели животного от сибирской язвы на территории убойного цеха крестьянского хозяйства "Асыл-Агро", передает корреспондент Zakon.kz.

По словам заместителя акима Жасулана Бисембиева, две погибшие коровы были завезены из ЗКО, третья — из Курмангазинского района Атырауской области. Он уточнил, что в целом в Атыраускую область 80% КРС на убой происходят из Западно-Казахстанской области.

"Специалисты проводили лабораторные исследования первых двух коров по два раза. Результаты были подтверждены, третья корова признана условно зараженной. Скорее всего, она заразилась уже в цехе с животными. Сейчас в условиях карантина проведена полная дезинфекция. Все повторно привиты. Здоровых переселили в чистую. На месте работают 10 человек, среди них — специалисты из Актобе, все они обеспечены СИЗами. Карантин в данном убойном цехе продлится до декабря", — рассказал Жасулан Бисембиев.

По его словам, акиматы двух регионов постоянно на связи. В ЗКО также проводится аналогичная работа. Конечный результат исследования определит источник сибирской язвы и позволит полностью законсервировать ее.

Стоит отметить, что перевозка и убой животных без необходимых документов в Атырауской области строго запрещены. В период с 20 по 25 ноября 2024 года из-за документов на скот был запрещен въезд 30 транспортным средствам, перевозившим 838 голов мелкого рогатого скота, 192 головы крупного рогатого скота и 16 лошадей.

Кроме того, на сегодняшний день исследовано 66 объектов, занимающихся убоем, транспортировкой и продажей животных. Там было взято более 700 проб и смывов на наличие исключения сибирской язвы, из них по 44 объектам результат отрицательный, остальные объекты находятся в работе.

Ранее в Атырауской области на скотном рынке умерла привезенная из ЗКО корова, как позже заметили, от сибирской язвы. 20 ноября на скотном рынке был введен карантин, убойный цех временно закрыт.

Позже стало известно, что из 17 жителей, контактировавших с погибшим животным, у одного сибирская язва была подтверждена.

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