Злая шутка о бомбе ради мести: почему казахстанские дети становятся телефонными террористами

Несмотря на то, что за шутку про бомбу в Казахстане карают очень строго, злоумышленники продолжают испытывать работу экстренных служб и сеять панику в обществе. Самое печальное, что среди звонящих и оставляющих ложные сведения есть дети. И порой на это они идут ради мести обидчикам.

Корреспондент Zakon.kz поговорил со старшим оперуполномоченным по особо важным делам Департамента по противодействию экстремизму МВД РК Азаматом Хасеновым и узнал, какую угрозу представляет лжетерроризм.

Лжетерроризм – это сообщение, которое может поступать в разной форме, как устной, так и письменной, о заведомо ложном акте терроризма. Эта тема довольно обширная, но она всегда заключается в насилии с целью устрашения и запугивания людей. Разберем, казалось бы, самую безобидную шутку про бомбу.

Фото: из личного архива Азамата Хасенова

Статистика подтверждает, что в стране шутников, не задумывающихся о плачевных последствиях, вдоволь. Азамат Хасенов привел данные: в прошлом году зарегистрировано 420 ложных вызовов о заминированных объектах. А за восемь месяцев этого года – 320. Фактически такая информация никогда не подтверждается.

"Чаще всего ложные сообщения бывают в Астане и Алматы. К примеру, в этом году 87 вызовов приходится на столицу, а на мегаполис – 54. Наверное, это связано с тем, что здесь расположено множество объектов образования, торгово-развлекательных центров, узлов транспортной инфраструктуры, таких как железнодорожные вокзалы и аэропорты". Азамат Хасенов

Мотивы у звонящих самые разные, порой доходят даже до абсурда.

"Звонят из хулиганских побуждений, лица, находящиеся в алкогольном опьянении. Бывает, дети шутят, хотят проверить работу экстренных служб. Также участились случаи, когда школьники ссорятся друг с другом, и чтобы создать проблемы обидчикам, от их имени оставляют ложные сообщения". Азамат Хасенов

На памяти сотрудника ведомства звонок, поступивший 11 апреля 2024 года. Обратились в Центр оперативного управления Департамента полиции Алматы о том, что заминирован один из торговых центров.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДП Жетысуской области был установлен ребенок 2014 года рождения, ученик третьего класса средней школы №9 города Талдыкоргана. Оказалось, он просто хотел проверить, как быстро отреагируют службы. За это оштрафованы его родители. Дети не понимают всей ответственности. Поэтому хотелось бы обратиться ко взрослым, чтобы они отслеживали, куда ходит их чадо, чем увлекается, проводили профилактические беседы с ним. Тогда можно будет предотвратить преступление". Азамат Хасенов

Хоть и подобного рода оповещения никогда не оказывались реальностью, мгновенно на них реагируют все экстренные службы: органы национальной безопасности, полиция, спасатели, пожарные и врачи.

"При поступлении сообщения правоохранительные органы всегда действуют с точки зрения существования реальной опасности. У экстренных служб организуется обязательный выезд на место. Эвакуируются люди, проводятся детальные проверки, принимаются меры по поиску взрывных устройств. Все для того, чтобы не допустить негативных последствий. Как правило, во всех случаях информация не подтверждается. Мнимая угроза приводит к вынужденному отвлечению большого числа сотрудников, пока параллельно другие нуждаются в их помощи. Они попросту теряют в среднем два часа". Азамат Хасенов

Судят за лжетерроризм по ст. 273 УК РК, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. МРП (свыше 18 млн тенге), а также ограничение свободы или к тюремное заключение до пяти лет.

"С начала года осуждено 13 человек, из них двое несовершеннолетних. Двое лишены свободы, ограничение свободы получили девять злоумышленников, также один оштрафован. Если правонарушитель не достиг возраста уголовной ответственности, а это 14 лет, наказываются его родители или опекуны. Так, в этом году к административной ответственности привлечено шесть родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей". Азамат Хасенов

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По словам стражей порядка, вычислить шутников не так легко. Практически 90% ложных сообщений поступают через интернет – это письма на электронную почту полиции либо звонки через фейковые аккаунты в соцсетях.

Учитывая, что все инструменты сети находятся за рубежом, наши правоохранительные органы вынуждены обращаться к ним за помощью. И для получения данных о лжетеррористах требуется определенное время. Иногда бывает, зацепиться не за что, и террорист оказывается безнаказанным. А тем временем досадно не только правоохранительным органам, но и мирным гражданам, которые испытывают страх и панику.