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Общество

Наградили акушерку, которая спасла ребенка в аквапарке Усть-Каменогорска

Награждение, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 09:15 Фото: Instagram/akimatoskemen
В областном центре Восточно-Казахстанской области наградили Ирину Носакову, спасшую в аквапарке Atlantic четырехлетнего мальчика, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата Усть-Каменогорска, ей вручили благодарственное письмо от имени акима города. В письме градоначальник выразил благодарность Ирине Носаковой за оперативность, высокий профессионализм, проявленные в критический момент ради спасения жизни ребенка.

Ирина работает акушером-гинекологом в Центре матери и ребенка. Когда она с семьей отдыхала в аквапарке и уже собиралась уходить, услышала крики детей, зовущих на помощь. Ребенок, которого достали из бассейна, был без признаков жизни. После нескольких минут сердечно-легочной реанимации, которую провела Ирина, мальчик задышал и был направлен в больницу. По информации врачей, ребенок чувствует себя хорошо.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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