Более чем на 400 млн тенге оштрафовали водителей "грязных" машин, заезжающих в Алматы
Фото: ДП Алматы
Таза Қазақстан: на экопостах Алматы выявили более 25 тыс. нарушений экологических норм, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в местной полицейской службе 18 ноября, в мегаполисе функционирует 19 экологических постов. Они расположены по периметру города.
"С начала года на экологических постах выявлено 25 154 правонарушения. Составлены адмпротоколы за эксплуатацию автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах. Общая сумма штрафа составила 437 406 400 тенге", – сообщили в ведомстве.
В Алматы продолжаются акции по формированию экологической культуры среди населения в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан", которая направлена на благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов.
Отметим, что в Алматы намерены начать фиксировать авто с повышенными показателями выхлопных газов с помощью системы "Сергек".
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