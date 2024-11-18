Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более чем на 400 млн тенге оштрафовали водителей "грязных" машин, заезжающих в Алматы

Алматы, штрафы за загрязнение воздуха на авто, экопосты, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 10:08 Фото: ДП Алматы
Таза Қазақстан: на экопостах Алматы выявили более 25 тыс. нарушений экологических норм, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в местной полицейской службе 18 ноября, в мегаполисе функционирует 19 экологических постов. Они расположены по периметру города.

"С начала года на экологических постах выявлено 25 154 правонарушения. Составлены адмпротоколы за эксплуатацию автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах. Общая сумма штрафа составила 437 406 400 тенге", – сообщили в ведомстве.

В Алматы продолжаются акции по формированию экологической культуры среди населения в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан", которая направлена на благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов.

Отметим, что в Алматы намерены начать фиксировать авто с повышенными показателями выхлопных газов с помощью системы "Сергек".

Читайте также

университет
19 образовательных грантов вручили иностранным кандасам
Казахмыс выделит 5 млн долларов на сохранение устойчивой экосистемы Балхаша
"Казахмыс" выделит 5 млн долларов на сохранение устойчивой экосистемы Балхаша
3D картография и имитация реальности: тренажер с ИИ внедрили для казахстанских авиадиспетчеров
3D-картография и имитация реальности: тренажер с ИИ внедрили для казахстанских авиадиспетчеров
Ирина Капитанова
ДП Алматы Алматы 2024 год Штрафы Экологические правонарушения акция "Таза Қазақстан"
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
через 250 миллионов лет Земля станет практически непригодной для жизни
Когда Земля станет непригодной для жизни
Алматы, вид на город Алматы, горы, телебашня Кок-Тобе, зима
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 18 по 20 ноября
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Восемь человек лишились денег после розыгрыша 18-летнего жителя Астаны
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: