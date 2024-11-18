Более чем на 400 млн тенге оштрафовали водителей "грязных" машин, заезжающих в Алматы

Таза Қазақстан: на экопостах Алматы выявили более 25 тыс. нарушений экологических норм, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в местной полицейской службе 18 ноября, в мегаполисе функционирует 19 экологических постов. Они расположены по периметру города.

"С начала года на экологических постах выявлено 25 154 правонарушения. Составлены адмпротоколы за эксплуатацию автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах. Общая сумма штрафа составила 437 406 400 тенге", – сообщили в ведомстве.

В Алматы продолжаются акции по формированию экологической культуры среди населения в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан", которая направлена на благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов.

Отметим, что в Алматы намерены начать фиксировать авто с повышенными показателями выхлопных газов с помощью системы "Сергек".