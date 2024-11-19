Два человека погибли во время взрыва на трассе в Восточном Казахстане
Фото: скриншот видео
На 75-м километре автодороги Усть-Каменогорск – Самарское, во время перевозки вещества для проведения горных работ в Самарском районе области, произошел взрыв. В результате погибли водитель и пассажир грузового автомобиля марки Volvo, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП ВКО, по итогам происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления причин и обстоятельств случившегося.
Расследование взято на контроль руководством Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
Ранее сообщалось, что в Алматы грузовик врезался в пассажирский автобус.
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