Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Два человека погибли во время взрыва на трассе в Восточном Казахстане

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 18:26 Фото: скриншот видео
На 75-м километре автодороги Усть-Каменогорск – Самарское, во время перевозки вещества для проведения горных работ в Самарском районе области, произошел взрыв. В результате погибли водитель и пассажир грузового автомобиля марки Volvo, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП ВКО, по итогам происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления причин и обстоятельств случившегося.

Расследование взято на контроль руководством Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что в Алматы грузовик врезался в пассажирский автобус.

Читайте также

В Актау годовалый малыш погиб дома во время купания ванной
В Актау годовалый малыш погиб дома во время купания ванной
В Астане сотрудники МЧС спасли собаку
В Астане сотрудники МЧС спасли собаку
Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран
Пожарные в Актюбинской области спасли дом и магазин от огня
Елена Беляева
ДТП Восточно-Казахстанская область ДТП 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Изменение часового пояса в Казахстане: в правительстве сделали заявление
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
Минфин, кабмин, декларация
8 млн казахстанцев освободили от обязательного представления деклараций
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: