Два человека погибли во время взрыва на трассе в Восточном Казахстане

На 75-м километре автодороги Усть-Каменогорск – Самарское, во время перевозки вещества для проведения горных работ в Самарском районе области, произошел взрыв. В результате погибли водитель и пассажир грузового автомобиля марки Volvo, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП ВКО, по итогам происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления причин и обстоятельств случившегося.

Расследование взято на контроль руководством Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что в Алматы грузовик врезался в пассажирский автобус.