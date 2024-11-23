Мужчина напал на дверь в университете: чем еще отличились невоспитанные астанчане

В столичном акимате подвели очередные итоги акции "Стоп, вандал", которая проходит в Астане. Видео с самыми злостными дебоширами опубликовали в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Вечером 12 ноября 2024 года 32-летний мужчина надавал тумаков деревянной двери в здании столичного университета и повредил ее.

Ночью 17 ноября 37-летний гражданин, находясь в дежурной части полиции, рукой разбил окно.

18 ноября 42-летний астанчанин повредил чужую машину. Спустя несколько часов другой мужчина 36 лет, будучи пьяным, уже в другом районе также повредил автомобиль.

Фото: акимат Астаны

"Всех нашли и привлекли к административной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества по ст. 147-1 КРКоАП, где ущерб не превышает сумму 200 МРП, или 690 тысяч тенге", – рассказали в пресс-службе столичного акимата.

С начала 2024 года в Астане по решениям суда уже наказали свыше 270 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений.

Зачастую акт вандализма или порча чужого имущества совершается без явной на это причины. Это может проявляться в различных формах: граффити, повреждение исторических и общественных мест. Ранее Zakon.kz выяснил, что движет вандалами и какая работа по пресечению такого явления проводится.