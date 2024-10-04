Памятники, скамейки и фонари: что ломают вандалы в городах Казахстана и как их остановить

Зачастую акт вандализма или порча чужого имущества совершается без явной на это причины. Это может проявляться в различных формах: граффити, повреждение исторических и общественных мест. Zakon.kz решил выяснить, что движет вандалами и какая работа по пресечению такого явления проводится.

В городах наиболее распространенные случаи повреждений происходят в скверах, на кладбищах и общественных пространствах, включая детские площадки, скамейки, урны, опоры освещения, светильники, ограждения и деревья.

Нередко вандалы повреждают и столбы наружного освещения по магистральным улицам, разбивают светильники, пинают их, а иногда оставляют надписи на остановках или в лифтах.

Фото: Zakon.kz

Если говорить об исторических местах и природных заповедниках и парках, то чаще всего вандалы повреждают архитектурные памятники, мемориалы и наскальные рисунки. Порой некоторые люди не осознают, какое значение имеют священные локации для культуры и общества. А это наносит огромный вред не только самим памятникам, но и географическому наследию, истории и традициям страны.

Фото: amanatpartiasy.kz

К слову, за такие нарушения есть как административная, так и уголовная ответственность.

С марта 2023 года в силу вступил Закон "О внесении изменений и дополнений в КРК об АП по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма".

Введена административная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества согласно ст. 147-1 КРК об АП. За нарушение предусмотрена ответственность – штраф в размере 20 МРП либо административный арест сроком от пяти до 15 суток.

Вместе с тем в настоящее время в уголовном законодательстве предусмотрена ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества согласно ст. 202 УК РК в том случае, если ущерб составляет более 200 МРП (значительный ущерб согласно п. 2 ст. 3 УК РК).

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На вопрос, какие работы проводятся по пресечению вандализма в одном из районов Алматы, нам рассказал главный специалист отдела благоустройства Жетысуского района Ернар Батыров.

"Мы ежедневно проводим мониторинг по санитарной очистке. Выявляем по району, где мусор, и сразу смотрим, есть ли повреждения в общественных местах. Если фиксируем повреждения, сообщаем подрядным организациям для устранения или же восстановления. У нас есть чат в мессенджере, куда мы отправляем альбом с фотографиями повреждений и адресами для их ремонта". Ернар Батыров

Специалист отмечает, что в случае, если у горожан имеются фото- или видеоматериалы о нарушениях, они могут напрямую подать заявление в полицию или обратиться в районный акимат. Такие обращения помогают обеспечить защиту городских мест и повышают осведомленность алматинцев и гостей города о бережном отношении к общественному пространству.

"Сейчас век технологий. Практически везде есть камеры видеонаблюдения. Поэтому по сравнению с годами ранее факты порчи общественного имущества уменьшились. Некоторые вандалы понимают, что их все равно найдут. Но все же чаще всего повреждения происходят там, где есть слепые зоны и зафиксировать нарушение на камеру невозможно. Из-за этого для нас важно и эффективно, когда сами жители видят и сообщают правоохранительным органам такие вопиющие факты. Так быстрее удается найти нарушителей и уменьшить число повреждений". Ернар Батыров

Наибольшее удивление у сотрудников акимата вызывают факты вандализма на городских кладбищах. Такие действия наносят как моральный, так и материальный ущерб семьям усопших. Чаще всего вандалы или воры выносят с погостов памятники и металлические ограждения, которые позже пытаются продать или сдать в пункт приема металлолома.

"Больше всего, конечно ,поражает, когда трогают могилы. В этом году мы сделали благоустройство и поставили ограждение вокруг Центрального кладбища, а также обнесли бетонным забором кладбище по улице Дублер, по проспектам Райымбека и ниже Рыскулова. Чтобы на территорию можно было попасть только через охрану". Ернар Батыров

Также одна из форм вандализма, которая может нанести серьезный вред здоровью не только автовладельцев, но и пешеходов, – воровство канализационных люков и решеток. С этим сейчас активно борются полицейские и городские власти. Последние пытаются заменить их на более альтернативные материалы, которые будет невозможно сдать или продать. При этом стоит отметить, что на восстановление одного люка затрачивается в среднем 30-40 тыс. тенге, а вот сдают чугунные крышки на лом всего лишь за 3000-4000 тенге, говорит специалист.

Фото: amanatpartiasy.kz

Стоит отметить, что в своем выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал большую роль в воспитании высокой нравственной культуры в последующих поколениях.

"Народная мудрость гласит: "тот, кто свой недуг скрывает, исцеленья не найдет". Нам нужно открыто говорить об этих социальных недугах. Наши граждане должны чувствовать себя в безопасности и дома, и в общественных местах. Поэтому в нашей стране везде должны царить закон и порядок. Самое главное, мы должны воспитать поколение с высокой нравственной культурой". Касым-Жомарт Токаев

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, одним из крайне негативных явлений в обществе считается вандализм. К сожалению, наблюдается повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием. И для многих вандалов почему-то такое поведение стало нормой, а общественность призывает строго наказывать нарушителей, чтобы полностью искоренить такие факты.

В этой связи в целях поддержания культурного наследия и изменения отношения населения к нравственной культуре МВД РК ввело в практику привлечение нарушителей к ответственности за повреждение имущества граждан.

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Наряду с ответственностью по закону необходима и психологическая профилактика вандализма, поскольку часто эта проблема скроется именно в психоэмоциональном состоянии человека. По словам психолога Тогжан Каинбековой, вандализм – это одна из форм деструктивного, разрушительного и девиантного поведения человека, когда зачастую уничтожают или оскверняют общественные места, а также места искусства и культуры. И у такой формы поведения есть ряд причин.

"В основном совершают вандализм подростки. Они занимаются этим, потому что у них есть потребность в самоутверждении. Они таким способом пытаются выделиться. Продемонстрировать свой вызов. На самом деле они таким образом хотят, чтобы их заметили и отреагировали". Тогжан Каинбекова

Каинбекова отмечает, что у подростков вымещение обид зачастую приводит к разрушениям. Они часто не могут справиться со своим гневом, и такие акты вандализма становятся реакцией на оскорбление. Поскольку подростки еще не умеют выражать свои чувства конструктивно, они срывают свое раздражение на окружающих объектах, что помогает им облегчить нервно-психическое напряжение.

"Когда разговариваешь с родителями таких детей, чаще всего выясняется, что у них не хватает времени разговаривать с ребенком. Семья многодетная или мама самостоятельно в одиночку воспитывает детей. У них не хватает ресурсов, чтобы наладить эти отношения. Они иногда даже не могут проконтролировать, что делает ребенок. Поэтому в специальных центрах нужно создавать условия, чтобы работа велась как с ребенком, так и с родителем. Потому что не всегда родители видят проблему в себе", – говорит психолог.

При этом если у подростков проявление вандализма могут устранить психологи, социальные работники или инспектора по делам несовершеннолетних, то уже в зрелом возрасте это сделать практически невозможно.

"Такое поведение во взрослом возрасте сложно поддается коррекции. Потому что уже сформировался характер и эти плохие качества. Изменить поведение человека можно только путем развития осознанности, любви к труду, к городу, к земле и к историческим местам. И только через личное осознание, что это неправильное поведение. А для этого нужно человеку самому осознать, прийти к этому и начать развиваться. Как говорят по-казахски: сана сезімін дамыту керек". Тогжан Каинбекова

При этом эксперт отмечает, что вандализм ни в коем случае нельзя оставлять безнаказанным, поскольку позже это может привести к более серьезным преступлениям. Только наказанием по закону и развитием осознанности можно добиться изменений. Ведь понимание последствий своих действий и их влияния на общество играет ключевую роль в профилактике вандализма. Это требует совместных усилий как со стороны властей, так и со стороны общества.