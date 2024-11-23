Мошенники напугали жителей Астаны фейковой спецоперацией

Столичные полицейские перечислили самые частые уловки мошенников, на которые попадаются жители Астаны. С начала 2024 года они отдали аферистам более 3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

За 10 месяцев на территории столицы зарегистрировано более 4100 фактов интернет-мошенничества. 730 уголовных дел удалось раскрыть и направить в суды. Об этом рассказал оперуполномоченный Управления криминальной полиции столичного ДП Айдар Конысбек.

"В целом, в Астане с начала года к уголовной ответственности привлекли 67 человек, которые занимались интернет-мошенничеством, а по другим фактам продолжаются следственные действия. Ущерб составил более 3 млрд тенге, из них возмещено 424 млн тенге", – отмечает пресс-служба столичного акимата.

Между тем, по словам Айдара Конысбека, мошенники придумали разные способы получения данных банковских карт.

"Мошенники представляются банком, правоохранительными органами или оператором сотовой связи, ссылаясь на различные причины. Например, сейчас они обманывают, что идет спецоперация по задержанию, в связи с чем просят сообщить секретные цифры, пришедшие по сообщению на телефон. Предлагают товар и услуги и просят внести предоплату", – рассказал оперуполномоченный.

Часто аферисты представляются представителями службы доставки и просят заполнить данные по ссылке. Таким образом, они получают доступ к личным данным своих жертв. Иногда говорят, что можно эффективно инвестировать в ценные бумаги и криптовалюту, предлагая ложные способы увеличения денег.

"К жителю Астаны обратился неизвестный, который представился сотрудником телефонного оператора и сказал, что у сим-карты срок истек. Он попросил сообщить секретное число, пришедшее на номер телефона для продления срока пользования. Горожанин поверил и озвучил цифры. Позже к нему обратился другой мошенник и представился сотрудником банка. Он заявил, что мужчину только что обманул аферист, и попросил перевести деньги в безопасное место. В итоге житель столицы перечислил на счет мошенников 2 миллиона 100 тысяч тенге", – рассказал Айдар Конысбек.

Другой астанчанин поверил мошенникам, которые сообщили ему, что он выиграл автомобиль в интернет-магазине.

"Потерпевшему сказали, что ему нужны деньги для оформления страховки автомобиля. В итоге его обманули на 600 тысяч тенге", – сказал представитель полиции.

Он отметил, что с начала года на блокировку направлено более 900 различных сайтов незаконного содержания.

В полиции напомнили, что интернет-мошенничество можно предотвратить:

не следует переходить по сомнительным ссылкам;

никому не нужно говорить о личных данных;

при покупке товаров на различных интернет-площадках необходимо убедиться в подлинности данных для отправки предоплаты;

для того, чтобы сохранить личные данные в социальной сети, необходимо установить сложные пароли.

Ранее полицейские рассказали, как мошенники обманывают казахстанцев под видом фейковых онлайн-магазинов.