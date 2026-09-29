Звонок от "Казахтелекома" и "КНБ": астанчанка стала жертвой и курьером мошенников, отдав им 18 млн

Жительница Астаны попалась на распространенную уловку мошенников и перевела им более 3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) столицы, на мобильный телефон пенсионерки позвонил мужчина, представившийся сотрудником "Казахтелекома". Под предлогом оформления скидки на тариф он получил ее персональные данные.

"Впоследствии мошенники, представившись сотрудниками КНБ и Национального банка, сообщили, что на имя пенсионерки оформляется кредит, и убедили ее перевести денежные средства на "безопасный счет". Следуя указаниям мошенников, потерпевшая сдала золотые изделия в ломбард. Кроме того, она обратилась в отделение банка и через указанные злоумышленниками номера телефонов перевела на банковские счета за рубежом 4 668 долларов США, что составляет более 3 млн тенге", – рассказали в ДП 29 сентября 2026 года.

Расследование установило, что потерпевшая также была вовлечена в мошенническую схему. По указанию неизвестных она выехала в другой город, где получила от другой пенсионерки около 15 млн тенге и тоже передала их мошенникам.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержана 42-летняя иностранная гражданка, имеющая отношение к преступной схеме. Она водворена в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все участники преступной схемы, движение денежных средств, а также иные аналогичные факты", – сообщили в ДП.

Полиция призывает к бдительности.

"Не переводите деньги по указанию лиц, звонящих от имени правоохранительных органов или сотрудников банков, и не сдавайте ценные вещи в ломбарды. В случае возникновения сомнений немедленно прекратите разговор и самостоятельно проверьте полученную информацию через официальные каналы связи", – просят в полиции.

28 сентября пресс-служба Национального банка Казахстана предупредила о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками служб доставки. Гражданам звонят от имени курьерской или почтовой службы и сообщают о якобы поступившей посылке. Затем в схему включаются якобы сотрудники цифрового правительства (eGov).