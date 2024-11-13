Мошенники по всей стране: как фейковые онлайн-магазины обманывают покупателей

Несмотря на многочисленные предупреждения и рекомендации, казахстанцы продолжают лишаться средств, перечисляя большие суммы аферистам. Тому подтверждением является история из Шымкента. Там мошенники продали несуществующие брендовые вещи за миллионы тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Шымкента рассказали о задержании 22-летнего жителя Тараза и двоих его сообщников из Алматы и Шымкента. Оказалось, что они создали в социальной сети фейковый аккаунт магазина брендовой обуви и сумок.

"Предприниматели" для своего интернет-магазина копировали фотографии товаров с реальных торговых площадок.

"Покупателям они поясняли условия поставки и получали оплату через денежные переводы или удаленные счета. Не дождавшись заказа, разочарованные клиенты обратились с заявлениями в полицию". Пресс-служба ДП Шымкента

В настоящее время, как уточнили стражи порядка, по факту многократного мошенничества проводится расследование. Подозреваемые взяты под стражу.

"Потерпевшие от действий онлайн-аферистов могут находиться по всей стране". Пресс-служба ДП Шымкента

Полицейские в очередной раз предупреждают:

"Пользуясь сайтами объявлений, постарайтесь договориться об оплате после получения товара. Также попросите выйти на связь через видеозвонок, убедитесь в наличии товара. Никогда не отправляйте свои персональные данные, номера и коды банковских карточек незнакомым лицам".

Ранее директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал о некоторых способах обмана посредством текстовых сообщений и поделился полезными рекомендациями по каждому из них.