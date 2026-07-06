Из такси похитили золотые украшения на сумму более 2,5 млн тенге

В Насиминском районе Баку (Азербайджан) произошла кража. Из автомобиля BYD, предоставлявшего услуги такси, похитили ювелирные изделия на сумму 9 300 манатов (2 млн 580 тыс. 443 тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, сотрудники полиции выявили и задержали гражданина Т.Гаджиева, подозреваемого в совершении преступления.

Во время следствия выяснилось, что задержанный, сев в такси, забрал золотые украшения, забытые в машине предыдущим пассажиром.

По данному факту идет расследование.

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