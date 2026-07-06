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Мир

Из такси похитили золотые украшения на сумму более 2,5 млн тенге

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 04:31 Фото: пресс-служба Национального банка РК
В Насиминском районе Баку (Азербайджан) произошла кража. Из автомобиля BYD, предоставлявшего услуги такси, похитили ювелирные изделия на сумму 9 300 манатов (2 млн 580 тыс. 443 тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, сотрудники полиции выявили и задержали гражданина Т.Гаджиева, подозреваемого в совершении преступления.

Во время следствия выяснилось, что задержанный, сев в такси, забрал золотые украшения, забытые в машине предыдущим пассажиром.

По данному факту идет расследование.

Ранее мы писали о том, что таинственный "Бэтмен" держит в страхе похитителей мотоциклов в Мексике. Он оставляет предполагаемых преступников примотанными скотчем к фонарным столбам, чтобы их забрала полиция.

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Аксинья Титова
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