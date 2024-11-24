Уникальные кадры спасения людей, застрявших посреди канатной дороги, показали в Алматы

Алматинские спасатели опубликовали захватывающие кадры операции по эвакуации людей, которые застряли на гондольной дороге ГЛК "Шымбулак", сообщает Zakon.kz.

Действия при возникновении подобной внештатной ситуации сотрудники ДЧС мегаполиса отработали в рамках учений "Қыс-2024".

"По замыслу учений, во время аварийного отключения электроэнергии остановилась работа канатной дороги. Мы проводили спасение людей с фуникулеров", – рассказал начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.

Ранее в Жамбылской области спасли из горящего двухэтажного дома бабушку и четверых внуков, которые чуть не задохнулись от дыма.