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Уникальные кадры спасения людей, застрявших посреди канатной дороги, показали в Алматы

МЧС, эвакуация , фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 11:07 Фото: ДЧС Алматы
Алматинские спасатели опубликовали захватывающие кадры операции по эвакуации людей, которые застряли на гондольной дороге ГЛК "Шымбулак", сообщает Zakon.kz.

Действия при возникновении подобной внештатной ситуации сотрудники ДЧС мегаполиса отработали в рамках учений "Қыс-2024".

"По замыслу учений, во время аварийного отключения электроэнергии остановилась работа канатной дороги. Мы проводили спасение людей с фуникулеров", – рассказал начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.

Ранее в Жамбылской области спасли из горящего двухэтажного дома бабушку и четверых внуков, которые чуть не задохнулись от дыма.

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