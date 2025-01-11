Лифт застрял между этажами в Астане: в МЧС показали кадры спасения людей
Фото: freepik
Трех человек достали из застрявшего лифта в Астане сотрудники МЧС. Кабина встала между этажами и людей пришлось эвакуировать через узкие проемы пролетов, сообщает Zakon.kz.
В замкнутом пространстве оказались женщина и двое детей. Инцидент случился 10 января 2025 года в одном из многоэтажных домов в районе Нура.
"Прибывшие на место вызова спасатели открыли дверь лифта с помощью лифтового ключа и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались", – рассказали в МЧС.
В ведомстве напомнили о том, что делать, если вы оказались в кабине застрявшего лифта:
- не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
- свяжитесь с диспетчером;
- не нажимайте на все кнопки;
- не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
- используйте все каналы связи с внешним миром.
Ранее в Астане за "драку" с лифтом наказали агрессивного мужчину. Он набросился на раздвижные двери сооружения в одном из ЖК.
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