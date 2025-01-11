Лифт застрял между этажами в Астане: в МЧС показали кадры спасения людей

Трех человек достали из застрявшего лифта в Астане сотрудники МЧС. Кабина встала между этажами и людей пришлось эвакуировать через узкие проемы пролетов, сообщает Zakon.kz.

В замкнутом пространстве оказались женщина и двое детей. Инцидент случился 10 января 2025 года в одном из многоэтажных домов в районе Нура.

"Прибывшие на место вызова спасатели открыли дверь лифта с помощью лифтового ключа и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались", – рассказали в МЧС.

В ведомстве напомнили о том, что делать, если вы оказались в кабине застрявшего лифта:

не волнуйтесь сами и успокойте соседей;

свяжитесь с диспетчером;

не нажимайте на все кнопки;

не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;

используйте все каналы связи с внешним миром.

Ранее в Астане за "драку" с лифтом наказали агрессивного мужчину. Он набросился на раздвижные двери сооружения в одном из ЖК.