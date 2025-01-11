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Происшествия

Лифт застрял между этажами в Астане: в МЧС показали кадры спасения людей

лифт, шахта лифта, коммуникации , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 12:40 Фото: freepik
Трех человек достали из застрявшего лифта в Астане сотрудники МЧС. Кабина встала между этажами и людей пришлось эвакуировать через узкие проемы пролетов, сообщает Zakon.kz.

В замкнутом пространстве оказались женщина и двое детей. Инцидент случился 10 января 2025 года в одном из многоэтажных домов в районе Нура.

"Прибывшие на место вызова спасатели открыли дверь лифта с помощью лифтового ключа и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались", – рассказали в МЧС.

В ведомстве напомнили о том, что делать, если вы оказались в кабине застрявшего лифта:

  • не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
  • свяжитесь с диспетчером;
  • не нажимайте на все кнопки;
  • не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
  • используйте все каналы связи с внешним миром.

Ранее в Астане за "драку" с лифтом наказали агрессивного мужчину. Он набросился на раздвижные двери сооружения в одном из ЖК.

Андрей Дюсупов
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