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ДТП с участием подростков в Павлодаре: погиб ребенок

Жуткое ДТП с участием подростков в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 19:34 Фото: Zakon.kz
В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в ночь на 24 ноября на проспекте Назарбаева в Павлодаре, погибла 16-летняя пассажирка, еще двое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева.

"16-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. Другая, 15-летняя, была прооперирована и в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Третий пассажир, 14-летний подросток, госпитализирован с травмами, не угрожающими жизни", — написала она.

По данным детского омбудсмена, несовершеннолетние находились в автомашине без законных представителей. 

Ранее сообщалось о другом ДТП. Легковушка и грузовик столкнулись на трассе в Актюбинской области, погиб один человек. 

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