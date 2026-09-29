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Происшествия

Лоб в лоб: смертельное ДТП с "Газелью" и "Ладой" произошло на трассе Алматы – Екатеринбург

Фото: пресс-служба ДП , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 01:16 Фото: пресс-служба ДП
На трассе Алматы – Екатеринбург в Костанайской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения грузовой "Газели" и легковой "Лада Калина" один человек погиб и двое получили травмы различной степени тяжести, сообщает Zakon.kz.

Сообщения о жестком столкновении и кадры с места аварии изначально распространились в социальных сетях. Подробности трагедии корреспонденту Zakon.kz раскрыли в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

По данным правоохранителей, смертельное ДТП произошло на 384-м километре автодороги Алматы – Екатеринбург.

"По предварительным данным, водитель грузовой "Газели" выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Лада Калина", – сообщили в ведомстве.

В результате мощного удара пассажирка легкового авто скончалась на месте до приезда скорой помощи. Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту аварии со смертельным исходом полицией возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход дела и его расследование будет взято на контроль". Пресс-служба ДП Костанайской области

В связи с произошедшим стражи порядка обратились к казахстанским автовладельцам с настоятельной просьбой соблюдать режим труда и отдыха на дальних маршрутах.

"Перед дальней поездкой обязательно выспитесь. Если чувствуете сонливость или утомление, не садитесь за руль либо сразу остановитесь в безопасном месте. Не пытайтесь доехать любой ценой: сонный водитель представляет такую же опасность, как и тот, кто полностью потерял управление над машиной", – напомнили в полиции.

Ранее жесткое ДТП произошло на пересечении проспектов в центре Астаны. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор другого автомобиля.

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Канат Болысбек
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