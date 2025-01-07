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Происшествия

Тело мужчины обнаружили на лавочке во дворе жилого дома в Актау

Тело мужчины обнаружили на лавочке возле жилого дома в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 20:22 Фото: Zakon.kz
Тело 40-летнего мужчины обнаружили у жилого дома в 26-м микрорайоне в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada со ссылкой на пресс-службу Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, медики осмотрели лежащего на скамейке погибшего.

"Вызов поступил в 13:46. По прибытии бригады скорой помощи был обнаружен труп мужчины 1985 года рождения. Причина смерти пока не установлена, тело передано сотрудникам полиции для дальнейшего расследования", – заявили в пресс-службе медучреждения.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.

"Обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти", – ответили в полиции.

Также в ведомстве уточнили, что уголовное дело по данному факту заведено не было.

Ранее сообщалось, что тела двух человек обнаружили в отсеке шасси самолета в американском аэропорту.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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