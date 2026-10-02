В Казахстане незаконно добывали руду и вывозили за границу: раскрыта схема на 950 млн тенге

В области Улытау пресечена деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу марганцевой руды на территории карьера "Восточный" в городе Каражал, сообщает Zakon.kz.

Деятельность группы пресечена Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по области Улытау при координации прокуратуры.

"Для незаконной добычи подозреваемые использовали тяжелую карьерную технику – экскаваторы, погрузчики и самосвалы. На территории карьера оборудована производственная база, где при помощи дробильно-моечного комплекса осуществлялась переработка добытого сырья. В дальнейшем руда грузовым автотранспортом вывозилась за пределы страны с использованием документов. В результате объем реализованной марганцевой руды составил более 4 тыс. кубических метров, а ее стоимость превысила 950 млн тенге", – раскрыли подробности дела в пресс-службе АФМ РК сегодня, 2 октября 2026 года.

Как сообщается, расследование продолжается.

Иная информация, как пояснили в АФМ, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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30 сентября 2026 года стало известно, что в Кызылординской области предпринимателя поймали на "мясных" махинациях на 60 млн тенге. В АФМ сообщили, что подозреваемый помещен под стражу, с санкции суда наложен арест на два принадлежащих ему транспортных средства.