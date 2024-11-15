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В Туркестанской области задержано более 120 иностранцев, причастных к контрабанде наркотиков

В Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:00 Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Наркопреступность всегда беспокоит страну. Борьбу с этим заболеванием, угрожающим безопасности нации, сотрудниками Департамента полиции Туркестанской области никогда не прекращали.

Так, за 10 месяцев текущего года стражами порядка пресечено 652 факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 267 преступлений и 385 проступков. Сбыт наркотиков – 42 факта, хранение наркотиков в особо крупном объеме – 13 фактов, посев наркосодержащих растений – 67 фактов, незаконная реклама, пропагандирующая наркотики и психотропные вещества, – 8 фактов.

В Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:00

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Полицией и прокуратурой совместно с молодежью области закрашено около 100 надписей, то есть наркограффити.

В Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:00

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Из незаконного оборота изъято около 335 кг наркотических средств. Пресечена деятельность 137 каналов контрабанды наркотиков. К примеру, выявлено 127 фактов контрабанды при пересечении границы Узбекистана на территорию Казахстана. А 10 фактов – при переходе границы из Казахстана в Узбекистан. 88 подозреваемых – граждане Узбекистана, а 37 – Таджикистана.

В Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:00

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Кроме того, зарегистрированы два уголовных дела и один наркопроступок, связанные с трамадолом. Изъято 1000 штук препарата "трамадол". Выявлены 34 наркозакладчика, у которых изъято свыше 4 кг синтетических наркотиков. Также проведены воздушно-разведочные работы на вертолете в районах, где возможны посевы наркосодержащих растений.

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