Смертельное ДТП с автобусом: суд вынес приговор продюсеру в Алматы

29 ноября 2024 года в Алматы суд вынес приговор продюсеру сериала "5:32" Анель Сартаевой. Летом за рулем своего автомобиля она спровоцировала ДТП с автобусом, в результате которого пострадали 20 человек, еще один пассажир скончался, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело рассматривалось в открытом режиме в Алмалинском районном суде. Анель Сартаева признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека.

"Суд приговорил Анель Сартаеву признать виновной в совершении уголовного правонарушения в соответствии ст. 345 ч. 3 УК РК и назначить ей наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с лишением права управлять автотранспортным средством сроком на пять лет. Отбывать наказание Анель Сартаева будет в учреждении уголовной системы минимальной безопасности. Отсрочить осужденной исполнения наказания в виде лишения свободы сроком на три года. То есть до достижения малолетнего ребенка Сартаевой трех лет девяти месяцев", – огласил приговор судья Кайрат Иманкулов.

Пока Анель Сартаева будет находиться под домашним арестом.

28-летняя Анель Сартаева продюсировала такие казахстанские сериалы, как "5:32", "Эскорт" и "1286".

Ранее девушка полностью признала свою вину и просила не лишать ее свободы, так как она воспитывает девятимесячную дочь.

26 июня 2024 года водитель Kia, пересекая улицу Макатаева, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, который после врезался в магазин. В результате ДТП погиб один пассажир, более 20 пострадали. Вечером того же дня в ДП Алматы заявили о задержании водителя, которая спровоцировала ДТП.

Фотографии с места аварии в Алматы, где автобус врезался в магазин, сделал корреспондент Zakon.kz.