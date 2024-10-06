Мужчина с электрическим кабелем на шее бросился под автомобиль в Алматы

Ночью 7 октября по пр. Рыскулова неизвестный мужчина с электрическим кабелем на шее бросился под автомобиль Daewoo Gentra, сообщает Zakon.kz.

Для молодого водителя Daewoo Gentra стало неожиданностью, когда в неположенном месте, между подземным и надземным переходами, проезжую часть стал пересекать мужчина.

Фото: Zakon.kz

Он не успел среагировать и совершил наезд на незнакомца. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место медики при осмотре тела обнаружили, что шея мужчины перемотана электрическим кабелем.

Фото: Zakon.kz

В этой связи возникло предположение, что он пытался совершить суицид и в итоге бросился под автомобиль.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники полиции встретились с людьми, знакомых с жертвой ДТП. С их слов, он является бомжом. И есть предположение, что в момент пересечения проезжей части мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, дознаватель. Они выясняют все обстоятельства этого смертельного наезда.

Фото: Zakon.kz

Что касается водителя, то после случившегося он находится в шоковом состоянии.

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