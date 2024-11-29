Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Игра с ножом обернулась операцией для десятиклассника из Актобе

Прием у врача, кабинет врача, доктор, больница, поликлиника , фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 18:42 Фото: akorda.kz
В одной из школ Актобе восьмиклассник нанес ножевое ранение десятикласснику. Об этом случае рассказала уполномоченный по правам ребенка Актюбинской области Нуржамиля Тулеуова, сообщает Zakon.kz.

Как ей заявили следователи, жалоб со стороны потерпевшего не поступало.

Известно лишь то, что пострадавший ученик перенес операцию и его состояние на сегодняшний день стабильное.

Кроме того, психолог пообщался с учениками и провел разъяснительную работу.

"Состоялось заседание профилактического совета с участием родителей восьмиклассника, совершившего хулиганство в школе. Со всеми старшеклассниками проведена разъяснительная работа", – подчеркнула Тулеуова.

По словам мальчика, он попросил у брата нож. Играя с ножом, он подбросил его вверх и случайно задел ногу школьника.

27 ноября в одной из городских многоэтажек столицы трехлетняя девочка закрылась на щеколду, когда папа вышел на минутку в магазин, и не смогла открыть дверь. Ей помогли спасатели.

Читайте также

Мужчина сбросился с высоты четвертого этажа на глазах очевидцев, полиции и медиков
Житель Жанаозена спрыгнул с четвертого этажа на глазах очевидцев, полиции и медиков
Смертельное ДТП с автобусом: суд вынес приговор алматинке
Смертельное ДТП с автобусом: суд вынес приговор продюсеру в Алматы
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
"Полицейский изнасиловал девушку в Астане" – комментарий ДП
Анастасия Московчук
Актобе Актюбинская область 2024 год Вред здоровью Подростки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
доллар, курс, рост
С чем связан скачок курса доллара и как это может повлиять на цены – мнение эксперта
Игорь Крутой назвал песню, которая изменила его и жизнь Александра Серова
Игорь Крутой назвал песню, которая изменила его и жизнь Александра Серова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: