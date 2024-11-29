Игра с ножом обернулась операцией для десятиклассника из Актобе

В одной из школ Актобе восьмиклассник нанес ножевое ранение десятикласснику. Об этом случае рассказала уполномоченный по правам ребенка Актюбинской области Нуржамиля Тулеуова, сообщает Zakon.kz.

Как ей заявили следователи, жалоб со стороны потерпевшего не поступало.

Известно лишь то, что пострадавший ученик перенес операцию и его состояние на сегодняшний день стабильное.

Кроме того, психолог пообщался с учениками и провел разъяснительную работу.

"Состоялось заседание профилактического совета с участием родителей восьмиклассника, совершившего хулиганство в школе. Со всеми старшеклассниками проведена разъяснительная работа", – подчеркнула Тулеуова.

По словам мальчика, он попросил у брата нож. Играя с ножом, он подбросил его вверх и случайно задел ногу школьника.

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