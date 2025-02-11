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Происшествия

Подросток напал с ножом на ребенка в лифте в одном из ЖК Астаны

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 20:35 Фото: Zakon.kz
В Казнете 11 февраля распространяется информация о том, что неизвестный в медицинской маске нанес ножевые ранения мальчику в лифте в одном из жилых комплексов Астаны, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию подтвердили Zakon.kz в столичной департаменте полиции. 

"В ходе расследования инцидента установлен несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Его законные представители вызваны в полицию, они будут привлечены к строгой ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, в соответствии с законодательством", – рассказали в полиции.

Также в ведомстве отметили, что пострадавший ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Нападавший подросток будет изолирован в установленном порядке сразу после проведения необходимых следственных действий", – добавили в полиции.

В пресс-службе управления здравоохранения Астаны Zakon.kz рассказали, что ребенок с множественными резаными ранами на лице был доставлен бригадой СМП в МГДБ №2.


"Осмотрен дежурным травматологом и челюстно-лицевым хирургом. Общее состояние ребенка – тяжелое. Госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии", – рассказали в управлении.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Родители трехлетнего малыша напали на врачей и устроили погром в больнице Кокшетау. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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