Трехлетний ребенок попал в беду в Астане

Фото: пресс-служба МЧС РК

27 ноября в одной из городских многоэтажек столицы трехлетняя девочка закрылась на щеколду, когда папа вышел на минутку в магазин, и не смогла открыть дверь обратно, сообщает Zakon.kz.

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