Трехлетний ребенок попал в беду в Астане
Фото: пресс-служба МЧС РК
27 ноября в одной из городских многоэтажек столицы трехлетняя девочка закрылась на щеколду, когда папа вышел на минутку в магазин, и не смогла открыть дверь обратно, сообщает Zakon.kz.
Обеспокоенный родитель обратился за помощью к спасателям.
"Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыши и проникли в квартиру на девятом этаже через балкон. Успокоив малышку, они открыли дверь квартиры изнутри. Маленькая хозяйка не пострадала. МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра!" – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что столичные спасатели вызволили из запертого лифта детей.
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