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Законодательство РК

Трехлетний ребенок попал в беду в Астане

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 19:32 Фото: пресс-служба МЧС РК
27 ноября в одной из городских многоэтажек столицы трехлетняя девочка закрылась на щеколду, когда папа вышел на минутку в магазин, и не смогла открыть дверь обратно, сообщает Zakon.kz.

Обеспокоенный родитель обратился за помощью к спасателям.


"Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыши и проникли в квартиру на девятом этаже через балкон. Успокоив малышку, они открыли дверь квартиры изнутри. Маленькая хозяйка не пострадала. МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра!" – отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что столичные спасатели вызволили из запертого лифта детей.

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