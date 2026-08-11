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События

Вердикт присяжных спас казахстанку от срока за убийство мужа

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 13:37 Фото: pxhere
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении казахстанки, обвиняемой в убийстве супруга, сообщает Zakon.kz.

Согласно озвученным материалам дела, 1 мая 2026 года между женщиной и ее мужем произошел семейный конфликт. По версии органа досудебного расследования, во время ссоры подсудимая нанесла супругу удар кухонным ножом в область сердца. От полученного ранения мужчина скончался.

Женщине предъявили обвинение по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК – "Убийство".

В ходе судебного разбирательства стороны представили доказательства, которые были исследованы судом и присяжными заседателями.

По итогам рассмотрения дела коллегия присяжных вынесла вердикт о невиновности подсудимой. На его основании суд постановил оправдательный приговор.

В связи с этим суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Гражданский иск о взыскании морального и материального вреда также оставлен без удовлетворения, а процессуальные издержки отнесены на счет государства", – говорится в официальном сообщении.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что кассационный суд по протесту Генеральной прокуратуры изменил приговор в отношении троих жителей Атырауской области, осужденных за применение насилия к представителям власти.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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