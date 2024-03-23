Житель Актау обвинил полицейских в пытках

Житель Актау заявил об избиениях со стороны сотрудников управления полиции города. Он утверждает, что его вынуждали оговорить себя и признаться в краже, сообщает Zakon.kz.

Потерпевший рассказал "Ладе", что 22 марта он не смог завести свой автомобиль, чтобы добраться на работу. Как оказалось, проблема заключалась в поломке генератора, его необходимо было заменить.

"Назим вспомнил про своего друга Виктора, с которым знаком уже 20 лет. У последнего на производственной базе в 21 микрорайоне были генераторы. Приехав на базу, доступ к которой был открыт, Назим взял четыре устройства, чтобы проверить их у автоэлектрика и выбрать подходящее. Предупредить Виктора не удалось, потому что он был не на связи. Вскоре на базу приехал брат Виктора, который, обнаружив пропажу генераторов, заявил в полицию", – пишет издание.

Мужчина отремонтировал свой автомобиль и, положив оставшиеся генераторы в багажник, направился домой. Спустя час по пути на работу его остановили сотрудники дорожной полиции и сообщили о том, что им поступил вызов о совершении преступления с его стороны. Они предложили проехать в управлении полиции.

По его словам, на месте полицейские забрали у него телефон, а после "начали выражаться нецензурной бранью и требовали признательные показания по факту кражи генераторов".

"Не реагируя на объяснения Назима, трое полицейских стали его избивать, нанося удары по лицу, туловищу и ногам. Мужчина сказал, что подаст жалобу в прокуратуру. Это разозлило полицейских еще больше и они стали избивать его сильнее. Вскоре им поступил звонок о том, что факт кражи не подтвердился, и друг Назима Виктор отказывается писать заявление. Тогда Бауыржан извинился перед потерпевшим и просил не жаловаться в прокуратуру. Назим, выйдя из здания управления полиции, сразу обратился с заявлением в орган надзора", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в областной многопрофильной больнице ему диагностировали ушиб мягких тканей в области груди, головы и лица, а также закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

В Департаменте полиции Мангистауской области заявили, что прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что трех полицейских осудили за пытки во время январских событий в Алматы.