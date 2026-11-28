Спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме в селе Шубар Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар вспыхнул 27 ноября 2026 года. На место происшествия прибыли спасатели и представители местных исполнительных органов.

"Пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при монтаже электропроводки.

В Алматы полиция проверяет разные причины возникновения пожара, который унес жизни пяти человек. Но у владельца дома есть свои предположения.