Огонь охватил дом: пожар из-за электропроводки произошел в Акмолинской области
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме в селе Шубар Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар вспыхнул 27 ноября 2026 года. На место происшествия прибыли спасатели и представители местных исполнительных органов.
"Пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при монтаже электропроводки.
В Алматы полиция проверяет разные причины возникновения пожара, который унес жизни пяти человек. Но у владельца дома есть свои предположения.
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