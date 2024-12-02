В Актобе внедорожник сбил трехлетнюю девочку во дворе многоэтажного дома

В Актобе проводится расследование по факту ДТП, в результате которого трехлетняя девочка оказалась под колесами автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 2 декабря телеканал "КТК", инцидент произошел во дворе многоэтажного дома. По данным следствия, ребенок выбежал между припаркованными машинами в сторону дороги, где был сбит автомобилем Toyota Fortuner под управлением 29-летнего водителя.



Отмечается, что автомобиль изъят и отправлен на спецстоянку. По факту ДТП начато досудебное расследование. Обстоятельства происшествия, в том числе почему ребенок находился без присмотра, выясняются.

Страшный момент аварии был зафиксирован камерой домофона. На записи видно, как водитель не успел среагировать на появление ребенка.

Девочка доставлена в Актюбинскую областную многопрофильную детскую больницу. По словам травматолога Куантая Махамбетова, состояние ребенка оценивается как тяжелое. У нее диагностированы сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом костей таза.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Астане маршрутный автобус сбил пешехода на светофоре.