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В Актобе внедорожник сбил трехлетнюю девочку во дворе многоэтажного дома

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 23:14 Фото: akorda.kz
В Актобе проводится расследование по факту ДТП, в результате которого трехлетняя девочка оказалась под колесами автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 2 декабря телеканал "КТК", инцидент произошел во дворе многоэтажного дома. По данным следствия, ребенок выбежал между припаркованными машинами в сторону дороги, где был сбит автомобилем Toyota Fortuner под управлением 29-летнего водителя.

Отмечается, что автомобиль изъят и отправлен на спецстоянку. По факту ДТП начато досудебное расследование. Обстоятельства происшествия, в том числе почему ребенок находился без присмотра, выясняются.

Страшный момент аварии был зафиксирован камерой домофона. На записи видно, как водитель не успел среагировать на появление ребенка.

Девочка доставлена в Актюбинскую областную многопрофильную детскую больницу. По словам травматолога Куантая Махамбетова, состояние ребенка оценивается как тяжелое. У нее диагностированы сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом костей таза.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Астане маршрутный автобус сбил пешехода на светофоре. 

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