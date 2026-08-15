Крупную партию синтетического наркотика перехватили в Петропавловске

В Петропавловске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в перевозке и распространении синтетических наркотиков. Во время задержания в его рюкзаке обнаружили 120 свертков с порошкообразным веществом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал сам подозреваемый, он забрал их в Астане и должен был разложить наркотики по тайникам на территории Петропавловска. Однако сделать это он не успел.

"Проведенная экспертиза установила, что в свертках находился синтетический наркотик α-PVP. Общий вес изъятого вещества превысил 273 грамма. Bзятая партия могла попасть на улицы города в виде нескольких тысяч доз", – сообщили в пресс-службе ДП Северо-Казахстанской области.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. По делу продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что в Астане жестко наказали банду, торговавшую наркотиками через интернет.