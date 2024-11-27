Актера казахстанских сериалов поймали на наркоторговле: изъято 4,5 тысячи доз

Жителя Кокшетау, снимавшегося в сериалах, подозревают в наркоторговле, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД, во время обыска в арендуемой квартире задержанного изъяли электронные весы, приспособления для расфасовки и синтетические наркотики – мефедрон и alfa-PVP общим весом 1,5 кг.

"При проверке его телефона установлены координаты мест закладок, что свидетельствует о масштабах преступной деятельности подозреваемого. В результате ему не удалось реализовать 4500 доз наркотических веществ. Помимо наркоторговли, задержанный также занимался творчеством: он снимался в эпизодических ролях в ряде казахстанских сериалов", – сообщили в МВД.

Задержанный полностью признал вину, его поместили в ИВС. Досудебное расследование продолжается.

21 ноября в Министерстве внутренних дел Казахстана заявили о ликвидации организованной преступной группы, производившей и сбывавшей синтетические наркотики. В результате спланированных мероприятий в Астане и Алматы задержаны 14 участников ОПГ.