Актера казахстанских сериалов поймали на наркоторговле: изъято 4,5 тысячи доз
Фото: Zakon.kz
Жителя Кокшетау, снимавшегося в сериалах, подозревают в наркоторговле, сообщает Zakon.kz.
По информации МВД, во время обыска в арендуемой квартире задержанного изъяли электронные весы, приспособления для расфасовки и синтетические наркотики – мефедрон и alfa-PVP общим весом 1,5 кг.
"При проверке его телефона установлены координаты мест закладок, что свидетельствует о масштабах преступной деятельности подозреваемого. В результате ему не удалось реализовать 4500 доз наркотических веществ. Помимо наркоторговли, задержанный также занимался творчеством: он снимался в эпизодических ролях в ряде казахстанских сериалов", – сообщили в МВД.
Задержанный полностью признал вину, его поместили в ИВС. Досудебное расследование продолжается.
21 ноября в Министерстве внутренних дел Казахстана заявили о ликвидации организованной преступной группы, производившей и сбывавшей синтетические наркотики. В результате спланированных мероприятий в Астане и Алматы задержаны 14 участников ОПГ.
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