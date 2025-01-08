В рамках поручения главы государства в Западно-Казахстанской области ведется активная работа по модернизации важных объектов ЖКХ. В Уральске завершена реконструкция канализационно-насосной станции №2.

КНС предназначена для перекачки и сброса санитарно-бытовых и близких по составу производственных невзрывоопасных сточных вод от жилых районов центральной части города Уральска.

Коммунальный объект обеспечит стабильное водоотведение для 226 700 жителей и 139 социальных объектов города.

Фото: акимат ЗКО

КНС была построена в 1966 году. До сегодняшнего дня она находилась в изношенном и аварийном состоянии.

Фото: акимат ЗКО

Работы по реконструкции проводились 1,5 года. За счет средств республиканского и местного бюджетов выполнены соответствующие мероприятия.

В рамках проекта установлены:

5 насосов;

3 дробилки; система воздухоочистки; бытовые комнаты для сотрудников; операторская с видеонаблюдением;

дизельная станция и другие необходимые объекты инфраструктуры.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев отметил, что в регионе в соответствии с поручением главы государства проводится масштабная работа по модернизации коммунальной сферы.

Фото: акимат ЗКО

"С начала 2023 года мы начали работу по реконструкции коммунальных объектов. Завершили ремонт КНС №19, №3 и №2 в Уральске. В этом году завершаем ремонт станций №18 и №21. Работа по модернизации КНС №29 начнется в ближайшее время. Мы реализуем шесть проектов по обновлению канализационных систем города и решению проблем с питьевой водой. Одним словом, вопрос обеспечения питьевой водой и модернизации канализационной системы будет полностью решен в ближайшие год-два", – подчеркнул аким области Нариман Турегалиев.

Сотрудники ТОО "Батыс Су Арнасы" выразили благодарность за проведенные работы.

"Раньше все установки здесь были старыми. Теперь мы будем работать в обновленном здании. Очень рады. В городе активно ведется работа по модернизации коммунальной сферы. Благодарим главу государства за внимание, которое он уделяет регионам", – отметил сотрудник ТОО "Батыс Су Арнасы" Олег Белов.

Фото: акимат ЗКО

Данная КНС окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие г. Уральска и будет способствовать развитию региона.