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Происшествия

Четверых туристов в Карагандинской области спасли с помощью дрона с тепловизором

Четверых туристов в Карагандинской области спасли с помощью дрона с тепловизором, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 00:08 Фото: МЧС РК
Сотрудники МЧС обнаружили четверых туристов, которые заблудились в Каркаралинском районе Карагандинской области при попытке добраться до местности "Чертово озеро", сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, туристы решили вернуться в зону отдыха после наступления темноты, однако сбились с маршрута. Добравшись до возвышенности, они смогли позвонить в службу спасения и передать свои координаты.

На место вызова оперативно выдвинулись спасатели, которые с помощью беспилотного летательного аппарата, оснащенного тепловизором и ночной камерой, обнаружили заблудившихся в четырех километрах от зоны отдыха "Берлога".

Все спасенные оказались в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждались, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Более 16 часов искали спасатели туристку в горах Заилийского Алатау. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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