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Происшествия

КНБ заявил о задержании жителя Абайской области: в чем он подозревается

КНБ заявил о задержании жителя Абайской области: в чем он подозревается, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 09:47 Фото: Telegram/knbgov_kz
28 января 2025 года сотрудниками Комитета национальной безопасности при содействии органов прокуратуры и внутренних дел задержан житель Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 февраля, проинформировала пресс-служба КНБ.

"Он подозревается в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей. В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса РК", – говорится в сообщении, распространенном в среду.

Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

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Днем ранее, 11 февраля 2025 года, Касым-Жомарт Токаев вручил награды сотрудникам силовых структур.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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