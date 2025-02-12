КНБ заявил о задержании жителя Абайской области: в чем он подозревается

Фото: Telegram/knbgov_kz

28 января 2025 года сотрудниками Комитета национальной безопасности при содействии органов прокуратуры и внутренних дел задержан житель Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 февраля, проинформировала пресс-служба КНБ. "Он подозревается в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей. В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса РК", – говорится в сообщении, распространенном в среду. Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит. Материал по теме КНБ показал изъятое у "владельца" нарколаборатории Днем ранее, 11 февраля 2025 года, Касым-Жомарт Токаев вручил награды сотрудникам силовых структур.

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