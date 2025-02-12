КНБ заявил о задержании жителя Абайской области: в чем он подозревается
Фото: Telegram/knbgov_kz
28 января 2025 года сотрудниками Комитета национальной безопасности при содействии органов прокуратуры и внутренних дел задержан житель Абайской области, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 12 февраля, проинформировала пресс-служба КНБ.
"Он подозревается в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей. В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса РК", – говорится в сообщении, распространенном в среду.
Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
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