Около четырех суток искали пропавшего пастуха в Жетысуской области
Фото: скриншот видео
31 декабря 59-летний пастух повел более 150 овец из Матайского сельского округа на пастбище. В канун Нового года с ним прервалась связь. Близкие пропавшего обратились в полицию, сообщает Zakon.kz.
Полицейские, спасатели и местные жители объединили усилия, и благодаря их слаженной работе 3 января в Аксуском районе мужчина и его стадо были найдены живыми и невредимыми.
Мужчина от всего сердца поблагодарил всех кто принял участие в его поиске и помог ему вернуться домой.
Ранее сообщалось, что спасатели дважды за ночь пришли на помощь пациентам и медикам.
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