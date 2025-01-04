Около четырех суток искали пропавшего пастуха в Жетысуской области

31 декабря 59-летний пастух повел более 150 овец из Матайского сельского округа на пастбище. В канун Нового года с ним прервалась связь. Близкие пропавшего обратились в полицию, сообщает Zakon.kz.

Полицейские, спасатели и местные жители объединили усилия, и благодаря их слаженной работе 3 января в Аксуском районе мужчина и его стадо были найдены живыми и невредимыми.

Мужчина от всего сердца поблагодарил всех кто принял участие в его поиске и помог ему вернуться домой.

Ранее сообщалось, что спасатели дважды за ночь пришли на помощь пациентам и медикам.