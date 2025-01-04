#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Происшествия

Около четырех суток искали пропавшего пастуха в Жетысуской области

четверо суток искали пропавшего пастуха, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 16:59 Фото: скриншот видео
31 декабря 59-летний пастух повел более 150 овец из Матайского сельского округа на пастбище. В канун Нового года с ним прервалась связь. Близкие пропавшего обратились в полицию, сообщает Zakon.kz.

Полицейские, спасатели и местные жители объединили усилия, и благодаря их слаженной работе 3 января в Аксуском районе мужчина и его стадо были найдены живыми и невредимыми.

Мужчина от всего сердца поблагодарил всех кто принял участие в его поиске и помог ему вернуться домой.

Ранее сообщалось, что спасатели дважды за ночь пришли на помощь пациентам и медикам.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Пожар разгорелся в новой школе в Таразе
Происшествия
16:00, Сегодня
Пожар разгорелся в новой школе в Таразе
В Актобе закладчика задержали в день его рождения
Происшествия
15:56, Сегодня
В Актобе закладчика задержали в день его рождения
Задержание автоугонщика попало на камеру видеонаблюдения в Астане
Происшествия
14:57, Сегодня
Задержание автоугонщика попало на камеру видеонаблюдения в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: