Пропавшего казахстанца нашли в нескольких пакетах и в морозилке

В Актюбинской области пропавшего мужчину нашли расчлененным, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация о том, что пропавшего месяц назад жителя города Хромтау во время оперативно-розыскных мероприятий нашли расчлененным. Как указано в распространяемой информации, тело мужчины полиция обнаружила за городом, в районе "шламовых прудов" в нескольких пакетах. А голову нашли в дома в морозилке у одного из подозреваемых. Мужчину якобы убили во время пьяной драки.

"По факту обнаружения трупа в городе Хромтау начато досудебное расследование. В ходе расследования установлены и задержаны двое лиц. В данный момент судом санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", – прокомментировали произошедшее в ДП Актюбинской области.

Назначены все экспертизы по делу, расследование продолжается.

10 октября сообщалось о приговоре двум парням, которые в Алматинской области жестоко убили студентку и попытались ее сжечь.