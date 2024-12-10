В полиции рассказали детали нападения астанчанина с ножом на женщину в лифте

Полицией задержан мужчина, угрожавший женщине ножом в лифте, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, инцидент произошел после ссоры задержанного со своей девушкой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он в присутствии случайной попутчицы заявил о намерении совершить суицид и продемонстрировал кухонный нож.

"Мужчина был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Принцип "Закон и порядок" остается основой деятельности органов внутренних дел, направленной на обеспечение безопасности граждан и поддержание общественного порядка. Нарушители неизбежно несут ответственность за свои действия". Пресс-служба ДП Астаны

Ранее сообщалось, что в Астане 10 декабря 2024 года в лифте жилого комплекса мужчина с ножом напал на женщину.