#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
508.05
534.82
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
508.05
534.82
5.06
Происшествия

В полиции рассказали детали нападения астанчанина с ножом на женщину в лифте

нападение в лифте, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 20:22 Фото: скриншот видео
Полицией задержан мужчина, угрожавший женщине ножом в лифте, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, инцидент произошел после ссоры задержанного со своей девушкой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он в присутствии случайной попутчицы заявил о намерении совершить суицид и продемонстрировал кухонный нож.

"Мужчина был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Принцип "Закон и порядок" остается основой деятельности органов внутренних дел, направленной на обеспечение безопасности граждан и поддержание общественного порядка. Нарушители неизбежно несут ответственность за свои действия". Пресс-служба ДП Астаны

Ранее сообщалось, что в Астане 10 декабря 2024 года в лифте жилого комплекса мужчина с ножом напал на женщину.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Ребенок захлебнулся: жительница Экибастуза винит врачей
Происшествия
21:15, Сегодня
Ребенок захлебнулся: жительница Экибастуза винит врачей
Стали известны результаты судмедэкспертизы по делу о гибели дяди Шерзата Полата
Происшествия
20:11, Сегодня
Стали известны результаты судмедэкспертизы по делу о гибели дяди Шерзата Полата
Автобус с иностранцами сломался на трассе Алматы – Екатеринбург
Происшествия
19:35, Сегодня
Автобус с иностранцами сломался на трассе Алматы – Екатеринбург
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: