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Общество

Нападение с ножом в лифте в Астане: подросток не подлежал изоляции от общества

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Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев 20 февраля 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал случай нападения подростка с ножом в лифте в Астане на 5-летнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

По его словам, проводится служебное расследование, идет экспертиза всех материалов. Результаты он пообещал предоставить через одну-две недели.

"Он (нападавший. – Прим. ред.) не подлежит изоляции. Если лечение эффективное, а мы доказывали, что лечение эффективное, неоднократно, подлежит социализации, изоляции он не подлежал", – сказал Ержан Нурлыбаев.

Он подчеркнул, что со стороны врачей никаких нарушений не было и назначенное лечение давало определенный эффект. Это неоднократно подтверждалось в ходе госпитализации ребенка.

"Есть определенные требования в том числе и к опекунам таких детей, которые имеют инвалидность по поводу психического здоровья, психических заболеваний, и эти требования подразумевают то, что они должны обеспечить постоянное наблюдение. Эти дети должны быть под постоянным контролем. Родители могут доверить эти функции опеки другим людям, которые специально подготовлены для этого. Это должно быть. Они должны это обеспечить", – пояснил вице-министр.

На вопрос о том, коснется ли эта ситуация других родителей, имеющих детей с психическими проблемами, Ержан Нурлыбаев отметил, что это будет неправильно и инцидент не должен "стать поводом для стигматизации".

11 февраля сообщалось, что несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, изрезал ножом лицо 5-летнему ребенку в лифте. Подозреваемый задержан полицией. Пострадавший мальчик потерял много крови, но был спасен врачами.

Бауыржан Муканов
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