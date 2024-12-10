Ребенок захлебнулся: жительница Экибастуза винит врачей

Жительница Экибастуза требует наказать виновных в смерти ее дочери. Малышка умерла в утробе на 42-й неделе беременности. Женщина считает, что к трагедии привело безразличие врачей, сообщает Zakon.kz.

Валерия Эйхвальд рассказала телеканалу Astana TV, что ребенок развивался нормально, по сроку. Но на 40-й неделе женщина так и не разродилась. Наблюдающий гинеколог посоветовала рожать, так как у плода появилась тахикардия. УЗИ в роддоме показало, что у Валерии маловодье. Там же ей сказали, что на ее сроке – это нормально и отправили домой. Когда срок подходил к 43-й неделе, роженица еще раз самостоятельно обратилась в стационар.

"Пришла во второй раз. Я говорю: у меня нет родовой деятельности. Это очень больно было. Потому что ребенок большой. Она уже на все давила, но ничего не начиналось. Еще где-то полчаса или час выходила врач, она пришла и говорит: "Что ты сюда пришла? Спускайся на УЗИ". Она делает УЗИ, я говорю: "Вы мне скажете, что случилось? Сердцебиения нет". Жительница Экибастуза Валерия Эйхвальд

По словам девушки, только тогда на нее обратили внимание и даже перевели в платную отдельную палату.

"Начали вливать вызывающие почти каждые 20 минут, схватки прошли, мне вскрывают пузырь, а там вод вообще нет. В четыре часа я родила, обвития, ничего такого не было. Она вся зеленая, выглядит где-то на месяц. В экспертизе: она захлебнулась меконием. То есть, она уже как человек ходила в туалет, если вод не было, она начала дышать и чем ходила, тем и захлебнулась. В остальном ребенок здоров полностью. Никто даже не извинился". Жительница Экибастуза Валерия Эйхвальд

Семья Валерии обратилась с жалобой в Управление здравоохранения. Там сказали, что проведут служебное расследование.

"Мы будем проверять все этапы оказания медицинской помощи. Начиная с момента взятия на учет. Насколько она была правильно консультирована, насколько была правильно обследована, консультации узких специалистов и, конечно же, насколько была правильно оказана помощь в стационаре". Региональный координатор по эффективным перинатальным технологиям Павлодарской области

Ранее сообщалось, что 10-месячный мальчик умер в детской больнице Костаная. Родители обвинили врачей.