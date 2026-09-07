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События

4 кг при рождении, 2 из них – опухоль: врачи Алматы провели уникальную операцию младенцу

врач, младенец, больница, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 13:54 Фото: gov.kz
В Алматы врачи удалили у новорожденной девочки опухоль весом 2 кг. Малышка родилась 18 августа на 34-й неделе беременности с крупным образованием в крестцово-копчиковой области, сообщает Zakon.kz.

Дополнительные детали озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения 7 сентября 2026 года.

Известно, что тератому обнаружили еще во время беременности – на 20-й неделе. Родители прошли несколько консультаций и консилиумов с врачами, после чего беременность продолжили под наблюдением специалистов.

Крестцово-копчиковая тератома формируется еще во время внутриутробного развития и может увеличиваться вместе с ребенком. В некоторых случаях опухоль способна приводить к серьезным осложнениям.

Уже на 34-й неделе у женщины начались боли в животе, и врачи провели кесарево сечение. Сразу после рождения девочку перевели в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы.

врачи, операция, больница, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 13:54

Фото: gov.kz

Малышку госпитализировали в отделение реанимации новорожденных и начали готовить к операции. Уже на следующий день врачи удалили опухоль.

"Это тератома крестцово-копчиковой области – опухоль, состоящая из тканей различного происхождения, в том числе костной и мягких тканей, а также кистозных полостей. Это была одна из сложнейших операций в нашей практике: новообразование весом 2 кг – практически наравне с весом ребенка. При весе при рождении 4 кг ровно половину составляла опухоль".Заведующий отделением Центра детской неотложной медицинской помощи Саматбек Мырзахмет

После удаления опухоли врачи выполнили пластику. Операция прошла успешно. В настоящее время девочка готовится к выписке домой.

Ее мама рассказала, что это долгожданная дочь после четырех сыновей. О проблеме родители узнали еще во время беременности.

6 сентября 2026 года сообщалось, что в Алматы пятилетний ребенок оказался на операционном столе после того, как проглотил три магнита. Они долгое время находились в желудочно-кишечном тракте и привели к редкому и опасному осложнению.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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