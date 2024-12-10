Тело мужчины нашли в автомобиле у частной школы в Алматы

В Алмалинском районе Алматы у входа в одну из частных школ сегодня, 10 декабря 2024 года, было найдено тело мужчины. Сотрудники городского департамента полиции проводят расследование, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, распространенной в соцсетях, тело мужчины было найдено около 08:30 в автомобиле марки Opel.

По данным полиции мегаполиса, на теле не было видимых признаков насильственной смерти.

"По факту обнаружения тела мужчины без видимых признаков насильственной смерти проводится расследование. По предварительным данным, он скончался в результате сердечной недостаточности". Пресс-служба ДП Алматы

5 декабря 2024 года стало известно, что тело женщины нашли в хозяйственной сумке на окраине Алматы. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Позднее появились подробности: тело было завернуто в одежду, обмотано скотчем и помещено в сумку, которую неизвестный оставил во дворе многоквартирного дома. Жуткую находку обнаружили местные жители.