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Происшествия

850 павлодарцев эвакуировали из-за возгорания газа в газгольдере

850 павлодарцев эвакуировали из-за возгорания газа в газгольдере, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 18:50 Фото: МЧС РК
12 декабря в Павлодаре пожарные тушат возгорание газа в газгольдере, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что по улице Площадь победы на открытой территории в подземном газгольдере загорелся газ.

"Огнеборцы оперативно приступили к тушению и охлаждению газгольдера на ориентировочной площади два квадратных метра. На месте развернут оперативный штаб во главе руководством ДЧС. В целях безопасности людей из близрасположенных зданий эвакуировано более 850 человек. Привлечены три автобуса для обогрева эвакуированного населения, также три экипажа полиции для оцепления периметра".МЧС РК

Пожар уже локализован.

Пострадавших нет.

11 декабря в Алмалинском районе Алматы загорелись ангары.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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