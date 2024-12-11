Взрыв предотвратили пожарные в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
Утром 11 декабря в Алмалинском районе Алматы загорелись ангары, сообщает Zakon.kz.
По информации ДЧС города, в 8:22 пожарные силы выехали на сообщение о возгорании на ул. Ауэзова, 2.
"По прибытии первых расчетов установлено горение в помещениях ангарного типа на площади 40 кв. м", – сказано в сообщении.
Огонь локализовали за восемь минут.
Фото: ДЧС Алматы
Во время разведки и тушения пожара из помещений вынесли четыре кислородных баллона, один газовый баллон, а также отогнали машину Mitsubishi Pajero.
10 декабря в Костанае загорелись крыши двух магазинов в торговом ряду. Без своевременного вмешательства пожарных огонь мог перейти на соседние павильоны.
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