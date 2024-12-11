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Происшествия

Взрыв предотвратили пожарные в Алматы

Алматы, пожар, взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 09:16 Фото: ДЧС Алматы
Утром 11 декабря в Алмалинском районе Алматы загорелись ангары, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС города, в 8:22 пожарные силы выехали на сообщение о возгорании на ул. Ауэзова, 2.

"По прибытии первых расчетов установлено горение в помещениях ангарного типа на площади 40 кв. м", – сказано в сообщении. 

Огонь локализовали за восемь минут. 

Алматы, пожар, взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 09:16

Фото: ДЧС Алматы

Во время разведки и тушения пожара из помещений вынесли четыре кислородных баллона, один газовый баллон, а также отогнали машину Mitsubishi Pajero. 

10 декабря в Костанае загорелись крыши двух магазинов в торговом ряду. Без своевременного вмешательства пожарных огонь мог перейти на соседние павильоны.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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