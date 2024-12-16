Высокопоставленного прокурора уволили в Костанайской области

Уволен заместитель прокурора города Аркалыка Ернур Кенжегарин, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию 15 декабря редакции "НГ" подтвердили в прокуратуре Костанайской области. Проверку в отношении экс-сотрудника провело подразделение по обеспечению собственной безопасности областной прокуратуры.

"По результатам проверки 26 ноября 2024 года Кенжегарин уволен из органов прокуратуры, уголовное дело в отношении него не возбуждалось", – рассказал первый заместитель прокурора Костанайской области Бауыржан Бекбосынов.

Указанный сотрудник уволен за нарушение требований подпунктов 1 и 6 пункта 7 Этического кодекса сотрудников правоохранительных органов, выразившегося в допущении в служебной деятельности поведения, которое вследствие неверной оценки гражданами могло навредить репутации как самого сотрудника, так и в целом органов прокуратуры.

"Подробности того, в чем именно провинился бывший прокурор, в ведомстве не раскрывают, ссылаясь на тайну служебного расследования", – говорится в публикации.

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