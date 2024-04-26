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Новые назначения произвели в прокуратуре Костанайской области

Новые назначения произвели в прокуратуре Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 11:58 Фото: Zakon.kz
В прокуратуре Костанайской области произошли кадровые перестановки. Первым заместителем прокурора назначен Бауыржан Бекбосынов, заместителем прокурора – Омар Сутбаев, сообщает Zakon.kz.

О назначениях стало известно из официального сообщения ведомства за 26 апреля 2024 года.

Приказом Генерального прокурора Казахстана первым заместителем прокурора Костанайской области стал старший советник юстиции Бекбосынов Бауыржан Абаевич.

Бекбосынов Бауыржан назначения, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 11:58

Бекбосынов Бауыржан, фото: пресс-служба прокуратуры Костанайской области

Бекбосынов родился в 1980 году, уроженец Костанайской области. Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности исполняющего обязанности помощника прокурора Алтынсаринского района Костанайской области.

В разные годы занимал должности прокурора Амангельдинского и Карасуского районов, города Аркалыка, начальников управлений специальных прокуроров и уголовного преследования прокуратуры Костанайской области, старшего помощника генпрокурора Казахстана.

С мая 2021 года был заместителем прокурора области.


Также заместителем прокурора Костанайской области назначен старший советник юстиции Сутбаев Омар Отеубаевич.

Сутбаев Омар назначения, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 11:58

Сутбаев Омар, фото: пресс-служба прокуратуры Костанайской области

Сутбаев родился в 1977 году, уроженец Мангистауской области. Трудовую деятельность начал в 1998 году с должности стажера прокуратуры Жанаозена.

В разные годы занимал должности прокурора Мунайлинского района, специализированного природоохранного прокурора и прокурора Жанаозена Мангистауской области.

С ноября 2021 года был начальником управления генпрокуратуры Казахстана.


14 марта 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова. Глава государства заслушал отчет о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности.

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