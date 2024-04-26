Новые назначения произвели в прокуратуре Костанайской области

В разные годы занимал должности прокурора Мунайлинского района, специализированного природоохранного прокурора и прокурора Жанаозена Мангистауской области.

Сутбаев родился в 1977 году, уроженец Мангистауской области. Трудовую деятельность начал в 1998 году с должности стажера прокуратуры Жанаозена.

С ноября 2021 года был начальником управления генпрокуратуры Казахстана.





14 марта 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова. Глава государства заслушал отчет о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности.