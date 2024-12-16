Бегал с ножом в Талгаре: стали известны подробности инцидента

В полиции Zakon.kz рассказали, что произошло минувшей ночью в Талгаре. Очевидцы около 04:00 утра сняли на видео, как мужчина после потасовки бежал с ножом, а вокруг слышались крики.

Как пояснили в Департаменте полиции Алматинской области, участники инцидента были задержаны полицейскими Талгарского района.

"Были приняты необходимые меры в рамках закона. Зафиксированные на видеозаписи участники инцидента, 37 и 31-летние жители района, доставлены в полицию для привлечения к ответственности". ДП Алматинской области

Как выяснилось, причиной конфликта стал спор между родственниками – братом и мужем женщины, которая на видеозаписи пыталась их разнять.

В полиции отметили, что на данный момент участники конфликта претензий друг к другу не имеют, ситуация урегулирована.

Ранее стало известно, что в Алматинской области сняли видео, на котором мужчина убегает после потасовки, а в руках его виднеется предмет, похожий на нож. Видеосвидетельство разборок между людьми было размещено в талгарском паблике.