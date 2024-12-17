Шокирующими видеокадрами горящей машины поделились спасатели
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
17 декабря в Усть-Каменогорске загорелся легковой автомобиль. Пожар разыгрался во дворе многоквартирного дома, расположенного по улице Казбек би, сообщает Zakon.kz.
На тушение пожара у спасателей ушло 10 минут.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в жуткой аварии на трассе в Костанайской области.
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