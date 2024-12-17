Шокирующими видеокадрами горящей машины поделились спасатели

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

17 декабря в Усть-Каменогорске загорелся легковой автомобиль. Пожар разыгрался во дворе многоквартирного дома, расположенного по улице Казбек би, сообщает Zakon.kz.

На тушение пожара у спасателей ушло 10 минут. Ранее сообщалось, что три человека погибли в жуткой аварии на трассе в Костанайской области.



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