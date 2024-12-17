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Происшествия

Шокирующими видеокадрами горящей машины поделились спасатели

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, противопожарная служба, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарная часть, пожарный автомобиль, пожар в жилом доме, пожар в ЖК, пожар в многоквартирном доме, пожар в доме, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 07:59 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
17 декабря в Усть-Каменогорске загорелся легковой автомобиль. Пожар разыгрался во дворе многоквартирного дома, расположенного по улице Казбек би, сообщает Zakon.kz.

На тушение пожара у спасателей ушло 10 минут.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в жуткой аварии на трассе в Костанайской области.

Аксинья Титова
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