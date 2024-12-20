Покупателя с сувенирной купюрой задержали в Караганде

В Караганде задержали мужчину, расплатившегося за товар сувенирной купюрой, сообщает Zakon.kz.

Полицейские Караганды по подозрению в мошенничестве задержали 63-летнего мужчину, передает пресс-служба ДП Карагандинской области. Так на одном из городских рынков, под предлогом покупки сливочного масла, покупатель расплатился сувенирной купюрой номиналом 20 тыс. тенге.

"Задержанный дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование", – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Недавно двух командиров воинской части № 52859 МЧС Казахстана сняли с должностей из-за эксплуатации рядовых в Караганде в качестве бесплатной рабочей силы.