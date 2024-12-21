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Происшествия

С помощью дрона искали пастуха, заблудившегося в степи ЗКО

Спасатели ЗКО нашли пропавшего в степи мужчину, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 10:02 Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС закончили поисково-спасательные работы в Западно-Казахстанской области и нашли пастуха, который потерял ориентир и сбился с пути во время сильной метели, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, накануне мужчина выехал из дома на лошади для поиска скота из села Алатау Сырымского района и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям.

"Спасатели для повышения зоны охвата поиска поднимали дрон с камерой ночного видения и тепловизором, который помогает точно отслеживать местонахождение пострадавших. Под утро пастух был найден", – говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние спасенного стабильное. Его доставили в населенный пункт.

Ранее сообщалось, что спасатели и полицейские ищут контрафактную пиротехнику в Алматы.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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