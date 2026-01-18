#Казахстан в сравнении
События

Без связи и в степи: пропавшего пастуха нашли на второй день поисков

поисковый отряд, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 17:33 Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС нашли пастуха, пропавшего во время выпаса скота в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, о пропаже мужчины заявили вечером 17 января. Установлено, что 16 января житель 1969 года рождения утром вышел пасти овец в районе зимовки Косбармак Жайсанбайского сельского округа Актюбинской области и не вернулся. Сотового телефона при себе у него не было.

К поискам оперативно привлекли силы ДЧС Актюбинской области и области Улытау, представителей местных исполнительных органов и полиции. Работы велись в сложных погодных условиях на значительном удалении от населенных пунктов. Спасатели использовали наземную технику, беспилотники, кинологический расчет, спутниковую связь и авиацию.

В ходе авиаразведки вертолет Ми-8 "Казавиаспас" обнаружил стадо овец пропавшего в 25 километрах западнее зимовки.

18 января поисковая группа нашла мужчину в степной местности в 60 километрах восточнее Косбармака. Он находился в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждался, сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что двух человек спасли из снежного плена близ Атырау.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
