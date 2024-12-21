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Происшествия

Очередное ДТП произошло на трассе Омск – Майкапчагай

На трассе Омск-Майкапчагай произошло ДТП , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 13:11 Фото: ДП Абайской области
20 декабря на 612/709 км трассы Омск – Майкапчагай произошло столкновение автомобилей ВАЗ 21154 и Toyota Corolla, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Абайской области, водитель ВАЗ, направляясь из села Бескарагай в сторону Семея, выехал на встречную полосу, что привело к аварии.

На трассе Омск-Майкапчагай произошло ДТП , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 13:11

Фото: ДП Абайской области

"В результате ДТП пострадавших нет, но нанесен материальный ущерб. Водителя ВАЗ привлекли к административной ответственности", – сообщили в полиции. 

В ведомстве в очередной раз обратились к водителям с просьбой быть предельно внимательными в условиях непогоды.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на трассе Омск – Майкапчагай. Водителей и пассажиров госпитализировали в районную больницу села Бескарагай.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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