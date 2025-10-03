Четыре человека погибли на трассе Омск – Майкапчагай

3 октября на международной магистрали Омск – Майкапчагай зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия, унесшие жизни людей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы регионального ДП, причинами трагедий стали грубые нарушения правил дорожного движения:

выезд на встречную полосу;

разворот в месте, где установлена сплошная линия разметки.

Фото: пресс-служба ДП области Абай

"В результате нарушений четыре человека погибли", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ДП области Абай

Департамент полиции области Абай просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и ответственными за рулем.

