Происшествия

Четыре человека погибли на трассе Омск – Майкапчагай

ДТП в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 03:40 Фото: пресс-служба ДП области Абай
3 октября на международной магистрали Омск – Майкапчагай зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия, унесшие жизни людей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы регионального ДП, причинами трагедий стали грубые нарушения правил дорожного движения:

  • выезд на встречную полосу;
  • разворот в месте, где установлена сплошная линия разметки.

Фото: пресс-служба ДП области Абай

"В результате нарушений четыре человека погибли", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ДП области Абай

Департамент полиции области Абай просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и ответственными за рулем.

Ранее в Костанае пассажирка выпала из такси.

Фото Алия Абди
Алия Абди
