Четыре человека погибли на трассе Омск – Майкапчагай
Фото: пресс-служба ДП области Абай
3 октября на международной магистрали Омск – Майкапчагай зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия, унесшие жизни людей, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы регионального ДП, причинами трагедий стали грубые нарушения правил дорожного движения:
- выезд на встречную полосу;
- разворот в месте, где установлена сплошная линия разметки.
Фото: пресс-служба ДП области Абай
"В результате нарушений четыре человека погибли", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ДП области Абай
Департамент полиции области Абай просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и ответственными за рулем.
